Pasqua, il vescovo Crepaldi: "La pace è più forte della guerra"

"A Pasqua si scontrano le ragioni della morte con quelle della vita. Guardandoci attorno, con sgomento e angoscia, abbiamo la sensazione che siano più vigorose e vitali le prime che le seconde". Nell'omelia pasquale pronunciata dall'arcivescovo monsignor Gianpaolo Crepaldi questa mattina nella cattedrale di san Giusto, c'è anche un riferimento alla guerra in Ucraina "dove i bambini, le loro mamme, le famiglie, gli anziani, i malati, i poveri, più di ogni altro, stanno pagando un prezzo di morte spropositato".

Un appello alla pace che passa anche attraverso le parole di Papa Francesco: “Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l'umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni”. "Anche la nostra Trieste ha risposto con generosità all’invito del Santo Padre a pregare, in particolare quando sono stati consacrati al Cuore Immacolato di Maria il mondo, l’Ucraina e la Russia. A dare valore alla nostra preghiera continuano le innumerevoli iniziative di solidarietà, come ci invita a fare ancora Papa Francesco: “Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace”.

"La guerra giusta che noi cristiani vogliano e dobbiamo combattere è fatta di preghiera e di solidarietà, perché Cristo Risorto ci ha dimostrato che la vita è più forte della morte, il bene è più forte del male, l’amore è più forte dell’odio, la verità è più forte della menzogna, la pace è più forte della guerra. In questi giorni, con fede e con gioia, la Chiesa canta: Surrexit Christus, spes mea! Sì, Cristo è risorto e con Lui è risorta la nostra speranza, una speranza di vita e di pace".