A Opicina la festa per i cinque anni del 118

Si è svolta ieri 30 maggio presso la Sala della Zkb Zadruzna Kraska Banka di Opicina la cerimonia per celebrare i cinque anni del ritorno del 118 a Opicina. Nell'occasione sono stati festeggiati anche i 30 anni di fondazione del Servizio, gli otto anni di presenza del Soccorso alpino e i 23 anni di attività dell'Associazione di volontariato Volop Volontariato Opicina - Voluntariat Op?ine a Opicina. Un sistema di trasporto pediatrico è stato donato dalla Banca Zkb su delibera del CdA e consegnato nelle mani di Alberto Peratoner, responsabile del 118, da Dean Rebecchi, Vicedirettore della Banca Zkb che ha portato i saluti del Presidente, Adriano Kova?i?.

Le parole del 118

Peratoner ha ricordato i cinque anni della presenza con una postazione fissa a Opicina "di giorno con l'auto medica e la notte con l'ambulanza, che di fatto rappresenta una costante presenza sul territorio con un presidio ritenuto molto utile, perché copre essenzialmente tutto l'Altipiano ed è di supporto a Trieste in caso di iper afflusso di chiamate e di necessità". Peratoner ha rimarcato quindi la soddisfazione per un servizio facente parte delle dotazioni previste dal Piano di emergenza/urgenza per la provincia di Trieste e che cinque anni fa è stato dislocato a Opicina, espressa dalla Comunità e da parte egli operatori, che riscontrano un'oggettività in termini di intervento rapido sulla zona dell'Altipiano e omogeneità delle cure rispetto a quanto offerto a Trieste.