"Voglia d'Osmica": viaggio in un tipico locale carsico nel centro di Praga

PRAGA - Nel centro di Praga da qualche anno si trova un locale particolarmente interessante per lo scenario triestino: 'Voglia d’Osmica', una vera e propria osmiza nella capitale della Repubblica Ceca. Il locale si sviluppa su due piani con la possibilità di gustarsi il buon vino e cibo dei nostri territori ad un passo dal centro storico. Abbiamo voluto sentire la voce dell’imprenditore triestino Giulio Ferluga che, all’età di 28 anni, si è imbarcato in questa avventura enogastronomica.

La nascita

"'Voglia d'Osmica' nasce nel dicembre 2021 con la costituzione della società durante il covid, anche se si tratta di una passione di famiglia per la ristorazione: il buon vino, lo stare in compagnia, con prodotti semplici ma di grande qualità. Ho voluto portare all’estero il nostro concetto di osmiza in termini di convivialità. Abbiamo rilevato nel centro storico di Praga un vecchio salone di parrucchieri, da rimettere totalmente a posto. Mentre si completava la ristrutturazione, andavamo alla ricerca nel nostro territorio delle eccellenze della produzione alimentare: ne presentiamo a Praga più di 25, dai salumi ai vini scelti tra Italia e Slovenia".

La scelta di Praga

"Abbiamo scelto proprio Praga perché è una delle capitali d’Europa - sottolinea Giulio Ferluga - un punto di incontro di differenti culture. Il sogno nel cassetto sarebbe quello di portare il nostro spirito carsico anche in altre parti d’Europa, ma andiamo per gradi. Il marchio funziona, alla gente piace moltissimo, l’idea dei taglieri di salumi e non solo, accompagnati da un ottimo vino, si è rivelata vincente. Arriviamo anche a cinquanta coperti a serata, in più al piano inferiore, si tengono degustazioni di prodotti, assieme ad eventi e feste private. L’arredamento in legno massiccio è stato curato da mio padre, maestro d’ascia: c’è davvero atmosfera di famiglia. Inoltre, lavoriamo molto con il catering per serate e festeggiamenti con grande richiesta anche dalle Ambasciate in città, o per la Camera di Commercio della Repubblica Ceca a cui siamo iscritti. Non tralasciamo alcuna occasione per far conoscere i nostri prodotti carsolini: li vendiamo ai mercati e ci presentiamo alle fiere. Ringrazio i miei migliori amici con cui ho avuto il piacere di condividere tante giornate in Carso nelle nostre meravigliose osmize che mi hanno davvero ispirato".

L'idea del nome

"Abbiamo pensato al nome per chi ha nostalgia di casa: sono tanti gli italiani e gli sloveni che vivono qui a Praga. È diventato un punto d’incontro per chi sente la mancanza di casa e, da bravi triestini e carsolini, cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo creato un posto dove mangiare e bere con gli amici come in una vera osmiza. Ho avuto modo di conoscere tanti triestini che vivono all’estero e ogni volta che entrano nel nostro locale leggo sul loro volto la spensieratezza e la felicità di sentirsi a casa. Hanno proprio 'Voglia d’Osmica'!" conclude Ferluga.