Osmize.com, il celebre portale festeggia i primi 10 anni

Riceviamo da osmize.com e pubblichiamo.

Numeri da capogiro quelli di Osmize.com, che proprio oggi festeggia il primo decennio di vita. Novantuno le realtà attualmente presenti sul sito, 43.697 gli utenti della pagina Facebook dedicata – “Osmiza” – e presenza su tutti i principali social network come Instagram, Telegram e Twitter. Max Tramontini, che gestisce questa parte, sottolinea inoltre che «su Facebook esiste anche un gruppo in cui gli utenti sono molto attivi con immagini, richieste di informazioni ed opinioni varie. Come non ricordare poi il contest “osmiza in pergolo”, che in periodo di lockdown rappresentò un grande successo, coinvolgendo migliaia di persone con diverse foto arrivate pure dall’estero».

La nascita, i primi 10 anni di vita

L’idea del portale nacque un po’ prima dell’1 febbraio 2012, quando nell’estate dell’anno precedente il webmaster Gianluca Benedetti gettò le basi di questa iniziativa, con l’intento di aiutare gli avventori a raggiungere le varie osmize, così come quello di raccontare tutto il lavoro che stava dietro al semplice aspetto enogastronomico, esaltando il patrimonio territoriale che sta alla base della cultura di questi luoghi. Per il discorso più storico e descrittivo coinvolse l’amico Maurizio Ciani, che ha precisato: «Il Covid ci aveva rovinato i piani, infatti a dicembre 2019 avevamo iniziato a censire le osmize slovene; poi sappiamo tutti cos’è successo un paio di mesi dopo. Ad ogni modo non vediamo l’ora di riprendere il “tour” d’oltreconfine».