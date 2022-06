Palazzetto di Chiarbola, mezzo milione di euro per rifare il tetto

TRIESTE - “Mentre stiamo affidando un lotto di interventi manutentivi, di risanamento e di abbattimento delle barriere architettoniche per 150 mila euro alle palestre e agli spogliatoi che si affacciano lungo via Visinada, il Comune di Trieste avvia anche un ulteriore lotto, del valore di 500 mila euro, che interesserà la copertura del tetto del PalaChiarbola e andrà a risolvere i problemi delle infiltrazioni, non solo le palestre e gli spazi di via Visinada, ma anche della palestra principale”. Lo ha confermato l’assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, intervenuta ieri 27 giugno sul posto, per spiegare le modalità di questo specifico intervento, che si inserisce all'interno del programma di manutenzione straordinaria dell’impiantistica sportiva del Comune di Trieste e che nello specifico andrà a risolvere e a risanare i problemi di infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura del palazzetto di Chiarbola e dal lastricato piano che delimita la copertura stessa.

Oltre all’assessore Elisa Lodi sono intervenuti all’incontro stampa il direttore del Servizo Edilizia scolastica e sportiva Luigi Fantini con l’ingegnere Diego Fabris e i rappresentanti dall’impresa Friulana Costruzioni Srl che si è aggiudicata l’appalto. Avviati ora in questo mese di giugno, i lavori (interventi edili, lattonerie, impermeabilizzazioni, pitture e rispristini) saranno portati a termine entro l’estate. “Prevediamo - ha detto l’assessore Elisa Lodi - di riuscire a portare a termine questo intervento in un paio di mesi, in tempo utile per garantire l’avvio delle attività sportive e dei campionati che si svolgono all’interno del frequentatissimo PalaChiarbola “Giorgio Calza”.