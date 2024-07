Papa Francesco oggi a Trieste ha incontrato la donna più longeva del Triveneto

TRIESTE - Papa Francesco ha incontrato oggi la nonna più longeva del Triveneto, Maria Carpatachi, che alla luce della sua importante età, ha potuto incontrare Papa Francesco in privato per poi ritornare nella residenza AdMaiores di Trieste dove risiede. Con i suoi 110 anni di saggezza ha fatto notare che “da quanto sono nata ci sono stati 10 Papi ma questo è il primo che incontro. Che gioia!”. Nata a Rodi nel 1913, Maria ha vissuto entrambi i conflitti mondiali e ricorda il giorno del bombardamento su Trieste come una bella giornata di sole, che si è poi trasformata in un incubo quando le bombe hanno iniziato a cadere. Spaventata e incinta, ha dovuto dare alla luce suo figlio mentre le macerie cadevano intorno a lei.