Proposta di legge contro parole straniere nella PA: ecco come ne uscirebbero il Comune e la Regione

TRIESTE - La Pubblica Amministrazione, nella sua comunicazione istituzionale, rischia di essere 'epurata' da termini stranieri se dovesse essere approvata la proposta di legge presentata a Montecitorio dall'esponente di Fdi, Fabio Rampelli, insieme a una ventina di deputati del suo partito. Un possibile scenario che, nelle ultime settimane, ha scatenato la fantasia di influencer e tiktoker sul web. Quest'ultima frase, se fosse scritta in un sito o un comunicato istituzionale, potrebbe costare all'Amministrazione svariate migliaia di euro. La proposta di legge, infatti, presentata un paio di settimane fa, prevede "una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro" per l'uso di parole straniere.

Fioccano sui social le parodie di una quotidiana conversazione tra amici, dove il "Moscow Mule" diventa un "mulo di Mosca" e "top" diventa "sopra", dimostrando come un'applicazione della legge in un contesto colloquiale creerebbe, quantomeno, conversazioni ai confini della realtà. Ma sarebbe così anche per il vero destinatario della pdl, ossia la Pubblica Amministrazione? Un po' per gioco e un po' sul serio, abbiamo provato ad analizzare i siti del Comune e della Regione Fvg per verificare se sono davvero pronti ad accogliere questa proposta.

Il Comune

Sarebbero un problema i numerosissimi servizi "online", che richiederebbero ore per essere sostituiti con uno zoppicante "in linea", troviamo riferimenti alle "webapp" (applicazioni di rete), e ad alcuni termini scientifici in bandi per le piccole medie imprese dei comparti hightech e biohightech (alte tecnologie e alte biotecnologie?). Meno grave la questione "login", facilmente rimpiazzabile con "accesso". Le più grandi criticità, invece, arrivano dalle iniziative dedicate ai giovani e al mondo del lavoro. Strutturale la questione del sito dedicato alla scuola, che chiamandosi "Triestescuolaonline" si ritroverebbe a dover cambiare nome e dominio, mentre il progetto "Growing up" dei ricreatori comunali, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, dovrebbe ripiegare su un "crescendo" (forse più adatto ai minori di sei anni).

Salendo ancora verso la maggiore età troviamo il progetto "Business youth developement" (sviluppo dell'imprenditoria giovanile), che prevede incontri con i "testimonial". Si tratta in questo caso di un termine che non ha corrispettivi in italiano stretto e che, anzi, in inglese si dovrebbe sostituire con "garantor". Difficoltà aggirabile inserendo la semplice locuzione "personaggio noto che si fa garante verso il pubblico della qualità del prodotto reclamizzato". Sempre nel comunicato stampa in oggetto si fa riferimento al "modeling", la cui traduzione letterale (modellamento), non rende giustizia al vero significato (processo psicologico che porta ad imitare le forme di qualcuno che ci ispira fiducia e interesse, copiandone il comportamento). Infine, a conferma della vocazione turistica di Trieste, non possiamo non citare l'ultimo evento di richiamo in salsa anglofona "Re Carnival".

In generale, vediamo come l'inglese venga usato per conquistare l'interesse dei giovani, forse cercando di stare al passo con l'evoluzione di una lingua che, generazione dopo generazione, ingloba sempre più termini stranieri. Un processo a cui si fa riferimento nello stesso testo della proposta di legge, creata proprio per invertire questo trend (ops, tendenza). "L’intrusione di vocaboli inglesi nella nostra lingua" si legge infatti nel testo, "spesso, rasenta l’abuso".

La Regione

Tornando alle Pubbliche Amministrazioni locali, vediamo come il sito del Comune di Trieste sia già più allineato con Rampelli rispetto alla Regione Fvg, poiché parla di "domande frequenti", al posto della formula anglosassone FAQ (Frequently asked questions) che campeggia invece sul sito regionale. Inoltre la Regione, specialmente dopo la pandemia, non è riuscita ad abbandonare il militaresco "task force" per una ben meno rassicurante "forza obbiettivo". Se "voucher" è risolvibile con "buoni", lo stesso non si può dire per "big data" (grandi dati?) o, peggio ancora, "open data" ("dati aperti" potrebbe inquietare i maniaci della privacy).

Scuola e comunità religiose

Al di là del "role-playing" (gioco di ruolo) appena proposto, l'ingresso di questa legge nella realtà porrebbe altri interrogativi. Nel testo si legge infatti che ogni informazione presente in un luogo pubblico "ovvero derivante da fondi pubblici" deve essere trasmessa in lingua italiana, e in ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio "l'utilizzo di strumenti di traduzione" per garantire "la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell'evento". Vengono subito in mente gli eventi religiosi nelle comunità straniere, come le prediche e le preghiere. A chi potrebbero essere addebitati gli (alti) costi dei citati servizi di "traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta"? Questioni che potrebbero creare polemiche in una città come Trieste, dove le comunità religiose sono varie e da tempo radicate nel territorio.

Anche in ambito scolastico, eventuali corsi in lingua straniera sarebberoi ammessi "solo se già previsti in lingua italiana, fatte salve eccezioni giustificate dalla presenza di studenti stranieri, nell’ambito di progetti formativi specifici, di insegnanti o di ospiti stranieri". Declinando la questione in ambito triestino, parrebbe che le scuole slovene non corrano pericoli, scongiurati dal comma due dell'articolo, che esenta dagli obblighi "istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale". Tutte questioni che dovrebbero essere chiarite prima di un'eventuale approvazione della legge. Approvazione verosimile poiché Rampelli, in un'intervista al Messaggero, ha dichiarato: "vado avanti. Non mi lascio intimidire da quei somari, o ignoranti, che l'hanno criticata (la proposta di legge, ndr) senza leggerla".