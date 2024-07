Partita di calcio Italia-Israele, Cisint invita a giocarla a Monfalcone

MONFALCONE - Il Comune di Monfalcone si offre di ospitare e patrocinare la partita di calcio tra Italia e Israele valevole per la Nations League il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli Bluenergy Stadium. Il Comune di Udine non ha concesso il patrocinio all'evento. Motivo per il quale il sindaco uscente di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha proposto la sua città: "Il Comune di Udine non perde occasione per distinguersi in termini di faziosità - così Cisnt - e nella capacità di alimentare divisioni a senso unico, sempre dalla parte delle posizioni più estreme della sinistra. Non accorgersi che lo sport è un elemento di unione e dimenticare che Israele è la vittima del terrorismo di Hamas con 1500 innocenti uccisi è un segno grottesco di una caduta di civiltà che una città come Udine non merita di dover sopportare. La città di Monfalcone sarebbe sommamente onorata ad ospitare l'incontro Italia-Israele e si rende disponibile a offrire patrocinio e strutture per celebrare questo importante appuntamento sportivo". L'ex prima cittadina della città dei cantieri e oggi europarlamentare non deve aver fatto i conti, però, con lo stadio di cui dispone la sua città: il campo sportivo è dotato di due tribune per una capienza dichiarata di 2000 posti. Non proprio, quindi, come gli oltre 25 mila posti del Friuli Bluenergy stadium, uno degli stadi più avvenieristici d'Italia.