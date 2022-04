Bazzara e Venjulia Rugby Trieste: una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà per aiutare i profughi ucraini

Questo weekend si gioca in casa e sarà una domenica dedicata allo sport e alla solidarietà: un evento di beneficenza nato dalla collaborazione tra la Bazzara e il Venjulia Rugby Trieste di cui la storica torrefazione triestina a conduzione familiare è sponsor ufficiale. Un appuntamento da non perdere in città a cui sarà possibile partecipare domenica 10 aprile dalle ore 12 presso il campo Ervatti in Borgata Grotta Gigante, 6.

La Bazzara ha scelto di sostenere nel Venjulia Rugby Trieste le sezioni Seniores Femminile e Under 17. L’intesa tra la torrefazione e la società sportiva era stata presentata al pubblico durante la 53a edizione della Barcolana. Determinazione, spirito di squadra, rispetto, lealtà e inclusione: sono questi gli esemplari valori fondanti di questo sport condivisi anche dalla Bazzara e portati avanti con grande coesione e senso di appartenenza dai ragazzi del Venjulia. Chi segue il rugby sa che la sua essenza sta nei nobili valori alla base di questo sport, molti dei quali caratterizzano anche la filosofia aziendale della Bazzara. Proprio in virtù di questa grande intesa e comunanza di vedute e valori con la società sportiva giuliana, e col mondo del rugby in generale, è nata una collaborazione proficua che ha portato, insieme ai tanti altri progetti, anche all’organizzazione del prossimo evento benefico.

La partita solidale

Una domenica mattina che oltre all’insegna dello sport servirà a promuovere ampie riflessioni sulla necessità costante di fare rete, di fare squadra e sull’importanza di questa prerogativa nel lavoro, nello sport e nella vita in riferimento alla tragica situazione che il popolo ucraino vive ormai da più di un mese. In un momento come questo lo spirito del gioco e del fare squadra si unisce alla voglia di far del bene per il prossimo: ecco che allora la Bazzara, in collaborazione con l’Associazione Siamo Mission, Onlus a servizio dei poveri e degli ultimi, e con APE Social Wear, cooperativa sociale e brand di moda sostenibile che crea abbigliamento e gadget a tema solidale per aiutare persone in difficoltà, ha acquistato per la società di rugby triestina le magliette solidali che ricordano un cielo limpido, che trasmette pace e serenità ma allo stesso tempo che rappresenta i colori della bandiera ucraina: delle magliette azzurre e gialle che riportano la citazione di Papa Francesco “Costruttori di pace”.

Come sempre Bazzara promuove progetti inclusivi, il fare rete e lo dimostra tutt’oggi. “In questo sport ci si scontra ma ci si guarda negli occhi e, dopo la competizione, ci si abbraccia e si va insieme a ridere e scherzare" afferma Franco Bazzara, Presidente della torrefazione. Mauro Bazzara, CEO, conferma: “Trovo che questo senso di amicizia e lealtà caratterizzi il mondo del rugby così come quello del caffè, uno dei pochi dove il valore della parola è rimasto tale”. Senso che un po’ tutti dovremmo avere e trasmettere al prossimo quanto più possibile.

Le magliette a sostegno dell'Ucraina

Chiunque potrà acquistare la maglietta solidale online e fare nel suo piccolo la differenza. Sarà infatti possibile acquistarla sul sito APE Social Wear. La t-shirt riporta la nota frase di Papa Francesco pronunciata in una sua preghiera contro la guerra ed è realizzata in collaborazione con Siamo Mission. Il ricavato della vendita sosterrà l’accoglienza dei profughi della guerra in Ucraina attraverso la Onlus.

Fare squadra è importante, dare una mano in questo momento lo è ancora di più. Il team Bazzara insieme al Venjulia Rugby Trieste stanno facendo la loro parte supportando con orgoglio e impegno i profughi ucraini, adesso tocca a te!