Ridurre le perdite idriche, quattro i cantieri in città

TRIESTE - Il piano di intervento per ridurre le perdite idriche dei sistemi acquedottistici del Friuli-Venezia Giulia, presentato da Ausir Fvg, si è aggiudicato un finanziamento dell’importo complessivo di 37,4 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Il progetto, ora, è pronto a entrare nel vivo entrando nella sua fase operativa, soprattutto a Trieste. Grazie agli interventi, previsti anche nel resto della Regione, si prevede di diminuire del 13 per cento le perdite idriche nella rete a livello regionale entro il 2026. Michele Babuder, assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste, e Giovanni Piccoli, direttore delle reti di AcegasApsAmga, hanno presentato questa mattina, all’interno della galleria Sandrinelli, tutti i cantieri che interesseranno la città e i benefici che ne trarranno i cittadini.

I cantieri

Viale D’Annunzio. L’intervento prevede la bonifica della condotta dell’acquedotto in ghisa grigia nel tratto compreso tra il civico 11/1 a Largo Mioni (di circa 240 metri). La condotta esistente verrà sostituita con tubazione in ghisa sferoidale. I lavori sono iniziati i primi di luglio e si dovrebbero concludere entro la fine di settembre.

Via Montfort. L’intervento prevede la posa con scavo a cielo aperto di una nuova condotta di 250 metri in sostituzione della attuale tubazione in via Principe di Montfort e via Napoleone Bonaparte. L’intervento prevede il risanamento delle dieci derivazioni acquedottistiche esistenti che attingono alle condotte. I lavori sono iniziati l’8 luglio e dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. In questo caso la gestione del traffico prevede l’istituzione di un senso unico alternato a vista. In alcuni momenti del cantiere, durante l’esecuzione degli attraversamenti per il rifacimento delle derivazioni, il traffico nei due sensi sarà regolato da movieri.

Galleria Sandrinelli. L’intervento ha come finalità la bonifica della condotta in ghisa presente lungo la galleria Sandrinelli. Si è scelto di bonificare la condotta mediante relining, ovvero una tecnologia “no dig” utilizzata per il risanamento di condotte interrate vetuste. Questo intervento è suddiviso in 3 fasi distinte: Durante la prima fase saranno sostituite due condotte acqua e per eliminare le derivazioni collegate alla vecchia condotta da bonificare. In questa fase sono previsti restringimenti di carreggiata con il mantenimento di tutti i sensi di marcia. Solo durante i lavori in attraversamento di via Madonnina sarà prevista la chiusura della stessa per una durata di circa 15 giorni naturali e consecutivi. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi pubblici. I lavori sono appena iniziati e si concluderanno entro la fine di agosto. Con la seconda fase l’intervento prevederà la messa fuori esercizio della condotta presente lungo la Galleria Sandrinelli previa realizzazione di uno scavo in piazza Sansovino e uno scavo in via Silvio Pellico, entrambi finalizzati al sezionamento della condotta e all’esecuzione della pulizia e di una videoispezione delle tubature per valutare lo stato interno della condotta e determinare l’esatta collocazione plano-altimetrica della tubazione. Anche in questa fase si prevede il mantenimento dei sensi di marcia con restringimento delle corsie. L’inizio dei lavori avverrà i primi giorni di settembre e si concluderà entro fine settembre. Ifine l'ultima fase si prevede di eseguire 5 scavi la cui posizione esatta sarà definita solo dopo la seconda fase. Sarà interdetto il transito alle autovetture mentre sarà garantito il solo passaggio degli autobus. I lavori inizieranno i primi di ottobre e si concluderanno entro la fine del mese.

Via del Coroneo. L’intervento prevede la posa con scavo a cielo aperto di una nuova condotta in sostituzione della attuale tubazione su via Coroneo. Sarà garantita la viabilità, dato che si opererà solo con un restringimento di carreggiata. I lavori inizieranno a metà luglio e si concluderanno entro metà settembre.