Ossigeno per il futuro della città: trenta alberi in dono pronti a mettere radici nelle case dei triestini

La crisi climatica non è un’opinione e non serviva la conferenza di Glasgow per confermarcelo, ma certamente la Cop26 ha richiamato l’attenzione su una situazione che mette a rischio il pianeta ma soprattutto i suoi abitanti, acuendo la povertà, incrementando le migrazioni ed esasperando le disuguaglianze sociali.

È un problema che riguarda anche noi, anche se abitiamo nella parte fortunata della Terra: anche le nostre città sono in affanno e fanno fatica a respirare. Per questo la ZeroCO2 srl, un’azienda sociale che si propone di alimentare un modello di sviluppo sostenibile attraverso la riforestazione, si è alleata con la cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, una realtà che da oltre 40 anni si prende cura del verde nella nostra città e non solo nella convinzione che piantare alberi sia una delle azioni più efficaci per contrastare la crisi climatica e che ognuno può fare la sua parte per dare ossigeno al futuro.

Adotta anche tu un albero

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che ricorre il 21 novembre per ricordare l’insostituibile ruolo che svolgono a tutela dell’ecosistema e della biodiversità, ci sono 30 alberi che aspettano di essere messi a dimora a Trieste e nei Comuni della ex Provincia: potranno adottarli le prime 30 persone che contatteranno attraverso chiamate o Whatsapp la cooperativa Agricola Monte San Pantaleone al numero 388 1214369 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 o che scriveranno a info@montepanta.it

Nel dono sarà compresa anche la piantumazione con tutore (un palo che aiuta la crescita) previo appuntamento: gli operatori dell’Agricola si accorderanno con i vincitori, perché la piantumazione dovrà seguire le tempistiche favorevoli alla sopravvivenza della pianta. Le varietà di alberi a disposizione (in quantità limitate, fino ad esaurimento scorte) sono le seguenti: melo, mandorlo, ciliegio, pesco, nespolo.

ZeroCO2 e Agricola seguiranno la crescita delle piante attraverso un sistema di tracciamento e trasparenza. Ulteriori informazioni e dettagli sul sito: www.agricolamontepanta.com.

La Giornata Nazionale degli Alberi

La crisi climatica e ambientale è un tema sempre più attuale, ecco perché una giornata come questa serve a ricordare l'importanza di questa delicata tematica. Istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo scopo della Giornata Nazionale degli Alberi è quello di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi e si affianca ad iniziative analoghe di alcune associazioni, come la festa dell'albero organizzata da Legambiente.