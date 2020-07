Memorial "Figli delle stelle", il triangolare nel ricordo di Pierluigi e Matteo lo vince la Polizia

Il calcio ha il potere di regalare emozioni come nessun altro sport e quando omaggia la memoria di esistenze tragicamente strappate alla vita, evidenzia la capacità di scolpirla per sempre nel cuore della gente. Il primo memorial intitolato ai “Figli delle stelle”, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, si è svolto oggi pomeriggio al campo a sette di Trebiciano con la partecipazione di una rappresentativa di giornalisti triestini, una squadra di consiglieri comunali e una compagine di forze dell’ordine. La notizia della vittoria della formazione targata Polizia di Stato incide relativamente sulla bellezza di una giornata vissuta all’insegna del ricordo dei due agenti uccisi lo scorso 4 ottobre.

Alla presenza del questore Giovanni Petronzi, di un Stefano Patuanelli in “borghese”, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, il memorial ha visto i giornalisti piazzarsi al terzo e ultimo posto, con i rappresentanti del Consiglio comunale e le forze dell’ordine a contendersi la vittoria all’ultimo minuto.

Nel dettaglio, la prima partita ha visto la Polizia rifilare la più classica “manita” (5 a 0 ndr) ai giornalisti. Grazie al determinante contributo del duo Boido-Auletta, le forze dell’ordine hanno surclassato la stampa in un match che non ha mai avuto storia. Nella seconda partita, il pentastellato Imbriani ha alzato la saracinesca difendendo il pareggio per i politici e permettendo di portare il match ai rigori. Dagli undici metri, i consiglieri comunali hanno avuto la meglio per 4 a 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello scontro decisivo, Paolo Menis e Massimo Codarin fanno il diavolo a quattro per i politici e portano la squadra consiliare sul 2 a 0. Nel secondo tempo invece, le forze dell’ordine si rifanno sotto e, in pochi minuti, pareggiano i conti. Il memorial “Figli delle stelle” si conclude con le premiazioni, gli interventi istituzionali e gli applausi commossi che omaggiano la memoria di Pierluigi e Matteo.