Cambio al vertice di Fincantieri, chi è Pierroberto Folgiero

Cambio al vertice di Fincantieri e fine del ventennio di Giuseppe Bono. E' Pierroberto Folgiero il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. Il nome indicato dal cda di Cassa Depositi e Prestiti vanta a soli 50 anni un lungo e importante curriculum.

Chi è Pierroberto Folgiero

Pierroberto Folgiero, classe 1972 di Roma, è laureato in Economia e Commercio alla Luiss, di cui è membro dell'Advisory Board e Professore a contratto in Management of Circular Economy nell’ambito del dipartimento Law, Digital, Innovation and Sustainability. È Dottore Commercialista ed è iscritto all’albo dei Revisori Contabili UE dal 1995, nel 2003 ha frequentato l’Executive Education Program in General Management presso l’INSEAD a Fontainbleu, Parigi. Appassionato di boxe, pallanuoto e vela e, in tempi recenti, di padel. Sposato con due figli.

La carriera

Folgiero ha iniziato la sua carriera presso Agip Petroli (area Amministrazione Finanza e Controllo) e presso Ernst & Young come Experienced Assistant, ricoprendo poi il ruolo di Corporate Finance Manager in PricewaterhouseCoopers. Nel 2000 ha ricoperto posizioni nell’area Amministrazione Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni SpA, e nel 2006, quella di Corporate Development Director. Due anni dopo, nel 2008, ha continuato la sua carriera in Tirrenia di Navigazione SpA come Chief Financial Officer e come General Manager, contribuendo alla ristrutturazione e alla privatizzazione della Società.

Nel settembre 2010 entra nel Gruppo Maire Tecnimont come Chief Financial Officer di KT SpA, Società del Gruppo Maire Tecnimont che opera come licensor e contractor nell’ambito dell’oil&gas refining, assumendo poi la carica di Amministratore Delegato della stessa Società dal mese di giugno 2011. Nel maggio 2012 è stato nominato Amministratore Delegato di Tecnimont SpA, che nel Gruppo Maire Tecnimont opera come large-scale EPC Contractor nel settore dello hydrocarbon processing, con una posizione dominante nell’ambito del petrolchimico. Nello stesso anno è stato anche nominato Direttore Generale della Capogruppo Maire Tecnimont, ricevendo poi ad ottobre la nomina di membro del Consiglio di Amministrazione.

Dal maggio 2013 è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Maire Tecnimont e delle sue principali controllate Tecnimont e KT. Da tre anni a questa parte Folgiero è amministratore delegeato di NextChem, società controllata che opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica, ed è Presidente del Supervisory Board di Stamicarbon, centro di eccellenza di licensing e IP di Maire Tecnimont, leader mondiale nelle licenze di tecnologie per la produzione di fertilizzanti a base di urea.