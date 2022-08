Il popolo dell'Acquamarina scalpita: "Da oggi non hanno più scuse"

TRIESTE - "Da oggi non hanno più scuse". Questa volta il Coordinamento Nuova Piscina Terapeutica alza l'asticella, presenta un'idea tutta sua e chiede una velocizzazione del progetto di riedificazione dell'ex Acquamarina. Dal terribile crollo del tetto della struttura avvenuto il lontano 29 luglio 2019, si sono succedute diverse fasi e le associazioni incalzano. Tra il sequestro dell'area, le elezioni amministrative e la recente liberazione della zona da parte della magistratura, non si contano le riunioni e i contatti avuti dal Coordinamento con l'amministrazione Dipiazza.

Le parole del Coordinamento

"Ci è stato chiesto un contributo nell'indicare gli elementi imprescindibili che il nuovo impianto dovrà avere - così Federica Verin, in rappresentanza del Coordinamento , così abbiamo realizzato un documento composto dai principi, linee guida e note tecniche". L'obiettivo, secondo il Coordinamento, è quello di "favorire la progettazione" di una struttura che possa "rendere autonomo qualsiasi individuo" per riuscire a "regalare" alla città una nuova piscina terapeutica. E' proprio l'accessibilità, a detta dei suoi promotori, ad essere traino di un progetto "sopratutto sociale" e non una semplice iniziativa imprenditoriale.

I principi del Coordinamento

Per questo motivo nel documento vengono sottolineati sette principi cardine. Si parla infatti di "uguaglianza nell'uso o uso equo, flessbilità nell'uso, semplicità ed intuitività nell'uso, informazione percettibile, tolleranza dell'errore, basso sforzo fisico e dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso". Le linee guida serviranno a chi troverà le risorse per portare avanti il progetto, per comprendere la necessità di avere punti di vista precisi e, nella cura dei dettagli, fare scelte mirate. "Due piani, ozono in tutte le vasche, ambulatori in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche percorsi di inserimento lavorativo e tariffe popolari".

Riccesi e Monticolo&Foti

In occasione della conferenza stampa di questa mattina si sono visti anche i vertici della Ennio Riccesi e Andrea Monticolo della Monticolo&Foti. Entrambi sanno che per questo progetto i cinque milioni che il Comune di Trieste ha messo in campo non sono sufficienti ma se da un lato Riccesi non si è sbilanciato sulle cifre, Monticolo ha fatto sapere che "meno di 20 milioni per questa nuova struttura non si possono spendere".

Le reazioni politiche

"E' arrivato il momento della verità - afferma Riccardo Laterza, leader di Adesso Trieste e presente alla conferenza - perché l'area non è più sotto sequestro. Secondo la nostra visione si sarebbe potuto fare già tanto per progettare il nuovo intervento ma il Comune ora non ha più scuse. C'è bisogno di un adeguato stanziamento, i cinque milioni che ci sono non bastano. Inoltre è arrivato il momento che il Comune faccia chiarezza sullo strumento economico-finanziario che intende uitlizzare. In questi tre anni chi usufruiva dell'Acquamarina è stato abbandonato". "Finisca il tempo delle chiacchiere e delle rassicurazioni - così Roberto Decarli del Pd - e il sindaco, oltre al cantiere della galleria di Montebello, vada ogni settimana a vedere il cumulo di macerie sulle rive e si ricordi di tutti i suoi cittadini che non possono usufruire delle terapie. Si ricordi delle novemila persone che hanno firmato per riavere la struttura”.