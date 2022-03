Pnrr, il Comune lancia la campagna assunzioni: già operativi 24 nuovi dipendenti

Presentati oggi i primi 24 dipendenti assunti dal Comune di Trieste per adempiere alle procedure inerenti al Pnrr. Si tratta della prima fase di un piano più ampio che prevede l'assunzione di 68 persone in tutto, ma l'obbiettivo è assumerne un centinaio, come spiegato dall'assessore alle Risorse Umane Stefano Avian e dal direttore generale Fabio Lorenzut, che ha tenuto oggi (giovedì 24 marzo) una conferenza stampa per fare il punto della situazione sul completamento della fase concorsuale.

“Oggi - ha spiegato l’assessore Stefano Avian – abbiamo presentato i primi 24 nuovi assunti al Comune di Trieste. Si tratta di 17 tecnici che andranno ad operare nel campo dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica e 7 informatici, persone che saranno particolarmente utili per assolvere e sviluppare le procedure legate al PNRR”. “Prossimamente -ha proseguito l’assessore Avian - sono previste anche ulteriori assunzioni: ne sono programmate 68 ma forse arriveremo anche ad un centinaio. Già a metà aprile è previsto l’arrivo di un ulteriore gruppo di neo assunti amministrativi”.

Nel corso dell’incontro l’assessore Stefano Avian ha l’altro evidenziato scome i concorsi si sono chiusi in anticipo rispetto ai tempi previsti. Si credeva infatti che terminassero a metà di aprile, invece si sono conclusi già fine marzo. Un grazie particolare è stato espresso anche per il grande lavoro che hanno fatto le Commissioni d’esame, interamente formate da dirigenti e funzionari del Comune che, nonostante il notevole lavoro quotidiano, aggravato dalla difficile situazione legata all'emergenza in corso, sono riusciti a portare a termine tutte le fasi di esame in tempi rapidi. La scelta di formare le Commissioni con personale interno non ha comportato costi aggiuntivi per l'amministrazione. I dipendenti sono stati da subito impiegati nelle rispettive posizioni e sono già al lavoro.