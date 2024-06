Policlinico Triestino premiato in Veneto per le performance gestionali

Il Policlinico Triestino ha ricevuto il premio "Industria Felix" a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Il premio, che si celebra ormai da 58 edizioni, viene assegnato alle aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del Nord Est. Hanno ricevuto il riconoscimento 16 imprese con sede legale in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 10 in Friuli Venezia Giulia e 9 in Trentino Alto Adige.. Il Policlinico Triestino risulta nell’albo d’oro 2024 come la “miglior impresa del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia”. “Siamo orgogliosi e felici – afferma Guglielmo Danelon, presidente della società triestina – che il valore della nostra azienda venga riconosciuto anche all’esterno, attraverso un riconoscimento che premia la nostra solidità in termini finanziari ma anche l’efficienza del nostro lavoro quotidiano. Questo premio è uno stimolo a fare sempre meglio, ovviamente mantenendo al centro delle nostre politiche i pazienti e la loro salute”.