Disabilità: il nuovo portale interattivo della Regione che informa su servizi, contributi e agevolazioni

È il primo in tutta Italia e serve per agevolare la vita sociale e la salute delle persone affette da disabilità: la Regione Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia appunto, ha attivato un portale interamente dedicato alla disabilità, una piattaforma interattiva studiata per rendere più accessibili e fruibili news e informazioni su certificazioni, servizi, contributi, agevolazioni e con sezioni dedicate a famiglia, educazione, formazione e tempo libero.

"Il sostegno della Regione alla disabilità", questo il nome scelto per il portale diviso in diverse sezioni che contiene anche una parte dedicata alle notizie e agli eventi legati al territorio. Queste le sezioni:

Abitare: qui troverai informazioni utili riguardanti i sostegni per l’abitare presenti sul territorio regionale di cui le persone con disabilità possono usufruire.

Certificazioni: qui vengono raccolte le principali informazioni in materia di certificazioni che interessano la persona con disabilità e la sua famiglia.

Comunicazione e informazione: qui è possibile trovare le informazioni relative agli ausili e alle tecnologie che le persone con disabilità e le loro famiglie possono ottenere.

Cultura, sport e tempo libero: qui le informazioni utili riguardanti i sostegni per la partecipazione e inclusione presenti sul territorio regionale.



Famiglia: in questa sezione puoi trovare informazioni utili riguardo ai sostegni per la famiglia.

Istruzione, lavoro e formazione: puoi trovare informazioni utili in materia di educazione e formazione per le persone con disabilità.



Mobilità: questa sezione raccoglie informazioni utili riguardanti i sostegni per la mobilità presenti sul territorio regionale di cui le persone con disabilità possono usufruire.



Salute e sicurezza: puoi trovare informazioni utili in materia di salute e sicurezza per le persone con disabilità e i loro familiari.

Qui il link per accedere al portale.

Perché è importante

Periodicamente l'Istat pubblica numerosi dati che riguardano le persone con disabilità, documentando le loro condizioni di vita e le differenze che si riscontrano con il resto della popolazione anche per quanto riguarda l'inclusione sociale.

L’articolo 25 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità stabilisce il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Importante anche il tema dell’inclusione sociale che può avvenire anche attraverso la partecipazione a numerose attività. In Italia, il sistema di protezione sociale interviene con trasferimenti economici, servizi e strutture per assistere le persone con disabilità e ridurre il rischio di emarginazione. Le Regioni, attraverso i loro Servizi sanitari regionali, offrono assistenza socio-sanitaria alle persone con disabilità, erogando servizi dedicati.