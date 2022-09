Pagamenti e ritiri di pacchi e posta con un click: i servizi di Poste italiane

Al rientro dalle vacanze i cittadini di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste possono prenotare l’accesso in 72 uffici postali della regione tramite il sito poste.it e l’App Ufficio Postale per rendere più agevole il ritiro di raccomandate, assicurate, atti giudiziari e pacchi giacenti per assenza del destinatario durante le ferie e per il pagamento di bollettini.

Per prenotare il proprio ritiro o il pagamento tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare la sede postale presso la quale si trova l’oggetto giacente o la sede più comoda per effettuare il pagamento e scegliere tra due opzioni: “Mettiti in fila” che permette di visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa oppure “Prenota turno”, che consente di scegliere il giorno e l’orario preferito. Una volta selezionata la scelta si otterrà un ticket elettronico con il numero di prenotazione.

Per prenotare tramite sito, invece, è possibile digitare nome o indirizzo dell’Ufficio Postale richiesto, selezionare la sede sulla cartina e premere il tasto “prenota ticket”. Anche in questo caso si potrà scegliere di visitare immediatamente l’Ufficio, selezionando “mettiti in fila” oppure programmare la visita per un momento successivo con il tasto “prenota turno”. Nel secondo caso si riceverà direttamente all’indirizzo mail inserito, il ticket da presentare allo sportello nella data e nell’orario prescelti.

Il servizio è disponibile negli uffici postali di: Udine: Udine Centro, Buja, Udine 4 (via Forni di Sotto), Cividale del Friuli, Codroipo, Feletto Umberto, Gemona del Friuli, Gemona del Friuli 1 (via Roma), Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Tricesimo, Manzano, Udine 1 (via Roma), Udine 2 (via Del Freddo), Lignano Sabbiadoro, Udine 3 (via San Daniele), Pasian di Prato, Cervignano del Friuli, Udine 5 (via Bersaglio), Udine 6 (via Pozzuolo), Udine 8 (via Tricesimo), Udine 9 (via Palmanova), Udine 10 (piazzale Valle del But), Udine 11 (viale Forze Armate), Majano, Udine 7 (via Volturno).

Pordenone: Pordenone Santa Caterina (Poste Centrali), Aviano, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Montereale Valcellina, Maniago, Porcia, Pordenone 1 (via Baracca), Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Pordenone 4 (via Montereale), Casarsa della Delizia, Maron di Brugnera.

Gorizia: Gorizia Verdi, Gorizia 2 (via Rossini), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano

Trieste: Trieste Centro, Trieste 3 (Piazza Verdi), Trieste 5 (via Bramante), Trieste 6 (via Pascoli), Trieste 7 (via Marconi), Trieste 11 (via Giulio Cesare), Muggia, Villa Opicina, Trieste 14 (viale Sanzio), Trieste 16 (via Mauroner), Trieste 17 (via Caboto), Trieste 18 (Strada Vecchia dell’Istria), Trieste 19 (Piazza XXV Aprile), Trieste 21 (Via Santa Caterina).

Poste Italiane ricorda che il pagamento di bollettini di conto corrente è possibile anche online tramite il sito, l’APP BancoPosta o al proprio domicilio prenotando il servizio sul sito www.poste.it sezione Servizi al Cittadino, servizi a domicilio.