Al via la manutenzione della rete elettrica in via Carducci tra largo Santorio e via Crispi

A seguito di un guasto elettrico, AcegasApsAmga ha deciso di avviare prontamente dei lavori urgenti per il rinnovo e il potenziamento delle reti elettriche interrate in via Carducci tra largo Santorio e via Crispi. I lavori prevedono più fasi per i quali si istituirà un divieto di sosta e di fermata e restringimento carreggiata.

Gli interventi

Nello specifico, gli interventi verranno suddivisi in tre fasi: in largo Santorio Santorio: qui i lavori si concluderanno lunedì 21 febbraio; in via Carducci - tra via Ginnastica e via Crispi -, durante questa fase verrà sempre garantita la fermata dell’autobus; e in via Crispi tra via Carducci e via del Toro.

Complessivamente verranno posate più di 400 metri di nuove linee elettriche di bassa tensione a servizio della zona.