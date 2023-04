Premio Luchetta, aperto il bando per la 20esima edizione

TRIESTE - Sarà anche quest’anno Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia e volto storico del TG2 e della TV italiana di informazione, a presiedere la Giuria del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta 2023 e a premiare i vincitori e le vincitrici della 20ª edizione del Premio, istituito in memoria dei giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin, quest’ultimo assassinato a Mogadiscio con Ilaria Alpi il 20 marzo di ventinove anni fa.

Focus sulla guerra in Ucraina

Promosso annualmente per sostenere la sensibilizzazione sull’infanzia violata e minacciata nel mondo, in questi anni ha messo in luce inchieste e reportage dagli angoli più remoti del mondo, testimoniando sofferenze e umiliazioni di ogni sorta inflitte ai minori, non ultimo durante la guerra in Ucraina, scoppiata pochi giorni dopo la scadenza del Premio 2022 e ancora in corso. E considerato l’arco temporale che verrà preso in esame sarà probabilmente proprio il conflitto in Ucraina a farla da padrone tra le opere candidate, come sottolinea la presidente Mattei: «Con la scelta di reportage, servizi, articoli sul conflitto in Ucraina — sin dalla tragica invasione da parte della Russia del 24 febbraio 2022 — il premio intende riportare l’attenzione sulle sofferenze causate non solo dalla guerra più vicina a noi, e la più recente, ma far riflettere su tutti i conflitti dimenticati del mondo».

Una nuova sezione

C’è tempo fino al 20 maggio per presentare le candidature a questo concorso, che da sempre la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin realizza in collaborazione con la RAI. Un riconoscimento che nasce dal desiderio di proteggere i bambini più fragili, così come aveva fatto la troupe RAI cui è dedicato il Premio, trucidata da una granata a Mostar mentre si stringeva a protezione del piccolo Zlatko, il 28 gennaio 1994. Organizzato da Prandicom, il Premio Luchetta è curato da Fabiana Martini, che in qualità di Segretaria di Giuria - della quale fanno parte fra gli altri Carlo Muscatello e Cristiano Degano, presidenti di Assostampa Fvg e Ordine giornalisti Fvg - coordinerà anche il lavoro di selezione delle opere candidate. A partire da quest’anno sarà istituita una nuova sezione dedicata alla Rotta Balcanica, che verrà lanciata a giugno con un bando a parte e premiata il 28 gennaio 2024 nel XXX anniversario della strage di Mostar; le giornate del Premio 2023 invece si terranno da venerdì 17 a domenica 19 novembre, vigilia della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini. Dettagli e bando consultabili sul sito www.premioluchetta.com