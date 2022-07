Al Tartini torna il Premio Pianistico “Stefano Marizza”

Dal 17 al 19 ottobre 2022, negli ambienti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, si terrà il XXVI Premio Pianistico Internazionale “Stefano Marizza”, riservato a pianisti di ogni nazionalità che abbiano un’età inferiore ai 28 anni alla data di chiusura del Concorso (19.10.2022), quindi nati dal 20.10.1994 in poi. La domanda online dovrà essere inoltrata entro il 31 agosto 2022 a protocollo@conts.it, con oggetto “Premio Marizza 2022”.

Le prove

Nella prima prova, della durata massima di 30 minuti, il candidato dovrà eseguire uno Studio di Chopin (op. 10 o op. 25) o di Liszt (esclusi studi op. 1), uno o più brani a libera scelta. Nella prova finale, della durata massima di 70 minuti, il concorrente dovrà eseguire una Sonata classica (Mozart, Clementi, Haydn, Beethoven), uno o più brani a libera scelta.

Il premio

Il I Premio, ammonta a € 3.000,00 (€ 2.000,00 offerti dalla Famiglia Marizza e € 1.000,00 offerti dal Cav. Alessandro Rossit) e 3 concerti; il II Premio, ammonta a € 1.000,00; il III Premio, ammonta a € 500,00. La Giuria avrà facoltà di non attribuire premi, come di assegnare premi ex- aequo. Gli interessati troveranno il Regolamento del Premio, nel sito del Conservatorio “Tartini” www.conts.it