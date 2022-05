Andro Merkù vince il Premio Tomizza 2022 “per la sua attività di giornalista, imitatore, presentatore, autore e conduttore televisivo, iniziata a Radio TV Capodistria, dove per 20 anni ha efficacemente operato nell’ambito della cultura del territorio in linea con quanto appreso dal padre Pavle che, insieme ad altri intellettuali fra i quali proprio Fulvio Tomizza, fondò il Gruppo 85. Proprio Pavle Merkù avrebbe dovuto ricevere il premio nell’anno in cui è mancato (2014)”.

Merkù è laureato al DAMS di Bologna, personaggio eclettico che ha prestato e presta volto e voce ad importanti programmi radiotelevisivi nazionali e attualmente punta di diamante di Radio Monte Carlo. La proclamazione del vincitore è avvenuta ieri (venerdì 27 maggio) nel corso di un incontro, svoltosi nella sala delle spade del Civico Museo Orientale, presenti tra gli altri, oltre ad Andro Merkù, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il presidente del Lions Club Trieste Europa Ugo Gerini e il segretario e “storico” organizzatore del Premio, Dario Stechina.

Istituito nel 2003 dal Lions Club Trieste Europa, il Premio Tomizza si avvale del patrocinio del Comune di Trieste e vuole onorare la memoria dello scrittore Fulvio Tomizza e suoi ideali di convivenza e condivisione tra popoli e culture e premia "una personalità che, nel tempo, si sia distinta nell’affermazione concreta degli ideali di mutua comprensione e di pacifica convivenza tra le genti delle nostre terre”. Promuovendo il “Premio Fulvio Tomizza”, con l’approvazione della signora Laura Levi Tomizza, socia onoraria del club, abbiamo voluto dare - è stato sottolineato dai vertici del Lions Trieste Europa - una speciale rilevanza nell’onorare persone che in anni difficili, di forti scontri e divisioni nazionalistiche, hanno diffuso e praticato la mutua comprensione e difeso la libertà di pensiero e di cultura.

Il premio, negli anni passati, è stato conferito a importanti personaggi come: Predrag Matvejevic, Ciril Zlobec, Corrado Belci, Giacomo Scotti, Giorgio Pressburgher, Nuccio Messina, Fulvio Molinari, Miljenko Jergovic, Monika Bulaj, Ivan Jakovcic, Paolo Rumiz, Simone Cristicchi, Demetrio Volcic, Mauro Covacich, Raoul Pupo e Selene Gandini nel 2019, Milan Rakovac nel 2020 e Rosanna Turcinovich Giuricin nel 2021. Il Premio, diverso dagli altri dedicati all’opera letteraria dello Scrittore in quanto inteso ad onorarne la sua figura civile e l’opera sociale, è ormai a Trieste una tradizione consolidata. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà sabato 11 giugno alle ore 18 alla sala Oberdan dell’NH Hotel di Trieste.