Presidio della comunità bengalese per solidarietà ai manifestanti in Bangladesh

TRIESTE - Previsto per domani martedì 23 luglio alle 17 fino alle 20 in piazza della Borsa un presidio organizzato dalla comunità bengalese di Trieste. Il motivo è che in questi giorni in varie città del Bangladesh sono in corso grandi manifestazioni, animate soprattutto degli studenti contro il governo della prima ministra Hasina, accusata di crescente autoritarismo e corruzione. Le manifestazioni stanno subendo una violenta repressione da parte delle autorità, che finora ha causato oltre 100 morti e migliaia di feriti. È stato imposto un coprifuoco e la polizia ha ricevuto l’ordine di sparare a vista.