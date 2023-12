Fattorie innovative e antichi mulini, storie di agricoltori a "Farmer & Artist"

TRIESTE - Agricoltori che lavorano ancora seguendo i ritmi e le esigenze della natura in un'ottica di sostenibilità, per produrre cibo buono e, in molti casi, riconosciuto come Presìdio Slow Food: sono i 40 produttori che si metteranno in mostra nel Mercato Coperto il due dicembre a "Farmer & Artist", la kermesse enogastronomica con il mercato del cibo buono e sostenibile. Provengono da Carso, Istria, Balcani, Friuli e Collio e hanno fatto una scelta di vita in controtendenza con l'industrializzazione imperante ma coerente con un'idea di progresso che tiene conto della crisi climatica e ambientale in atto, per una filiera produttiva lontana da agricoltura e allevamento intensivi.

Vigne e olivi secolari a San Dorligo/Dolina

Tra questi c’è Rado Kocjan?i?, che viene dal Breg, ovvero il nome storico sloveno di quello che è il territorio del Comune di Dolina (San Dorligo). Dal punto di vista geologico, e quindi anche agricolo produttivo, è l’inizio dell’Istria: non c’è più terra rossa e pietre bianche, ma terra gialla e arenaria. Rado è sia vignaiolo che olivicoltore, certificato biologico. E’ considerato un simbolo della resistenza contadina locale all’industrializzazione, che in questo territorio si è fatta sentire (basti pensare alla Wartsila). Per il suo oliveto pluricentenario, il suo olio extravergine d’oliva ha il riconoscimento di Presidio Slow Food degli olivi secolari, un riconoscimento che indica il ruolo di quell’uliveto nella salvaguardia del paesaggio storico. Il suo prodotto di punta è l’olio extravergine di oliva di bianchera in purezza, un varietà pregiata di olivo con foglie che ricordano un’elica, e si dice che la loro forma sia stata selezionata dalla biologia per resistere meglio alla bora. Il suo vino migliore è la bre?anka (che significa “donna del Breg”).

Rado Kocjan?i? spiega che “il Breg ha sempre fornito a Trieste primizie di ortaggi con il vino, la frutta e l’olio. Purtroppo però, con la seconda guerra mondiale, fu data in pasto all’industria e al cemento. Penso a mio papà che dopo ore di ufficio aveva sempre il piede nell’orto, nella vigna e nell’uliveto. Penso a tutti quelli che mi hanno preceduto e ora sono ancora qui, con il sogno di produrre vino e olio di ottima qualità”. Così, dopo gli studi di ragioneria e di economia e commercio, Rado ha deciso di “abbandonare tutto, cambiare vita e cambiare il mondo”.

Dall'agenzia immobiliare alla fattoria: il cambio di vita della famiglia Winkler

Spostandoci a est, sulla costa orientale della penisola istriana in Croazia, troviamo la Fattoria Kumpari?ka, un’azienda certificata biologica che produce formaggi a latte crudo, ovvero un latte né pastorizzato né termizzato, capace di mantenere un gran numero di nutrienti, vitamine e fermenti lattici. Una realtà che fonde l'artigianato tradizionale con l'innovazione e il rispetto per la natura. La fattoria è stata costruita nel XIV secolo ed è stata ristrutturata 15 anni fa da Aleš Winkler e la sua famiglia. Prima Aleš era un agente immobiliare, ora il suo posto di lavoro è la fattoria, il suo “grande ufficio”.

Così i Winkler si sono trasferiti da Lubiana cambiando letteralmente vita e imparando la produzione di formaggi da zero. Posseggono 200 ettari di macchia istriana nei pressi di Cokuni, nell’Istria meridionale, dove pascolano 250 capre e si possono trovare oltre 180 piante diverse ed erbe aromatiche. Queste conferiscono ai suoi formaggi di capra combinazioni di sapori molto particolari.

Il "mulino bianco" sul Collio

Tornando ora in Italia, a Dolegna del Collio, troviamo realtà che, nel 2023, hanno un sapore quasi fiabesco, come quello degli antichi mulini. C’è chi ancora lavora i cereali con procedimenti antichi e affascinanti, come nel caso del Molino Tuzzi. Ad oggi la struttura, gestita da Adriano affiancato dal figlio Enrico, risulta essere l’unico molino artigianale in attività nell’area delle provincie di Gorizia, Trieste e di tutto il territorio sloveno a ridosso del confine. La famiglia Tuzzi si dedica all’eccellenza nella produzione di farine da 5 generazioni e alcuni pezzi del loro mulino risalgono addirittura al XIII secolo. Da esso si è sviluppata una filosofia produttiva che punta a rendere l’eccellenza alimentare accessibile a tutti.

Tutti i cereali delle loro farine provengono da terreni della regione coltivati da piccoli agricoltori con i quali i Tuzzi hanno stretto un rapporto di collaborazione, in un’ottica di economia partecipativa. Inoltre, attraverso la loro attività di macinazione per conto terzi, sostengono attivamente il loro territorio permettendo a decine di famiglie di autoprodursi le proprie farine, conservando così sementi antiche e autoctone. Per Molino Tuzzi le certificazioni più importanti sono ”la fiducia ed il rapporto umano che si instaura tra produttore e consumatore”.

Sono “contro gli OGM” ma ”a favore della ricerca scientifica che riteniamo fondamentale - spiega la famiglia Tuzzi -. Stiamo collaborando con ricercatori e coltivatori per sviluppare un protocollo che renda attualizzabili antichi sistemi di produzione volti a risolvere il problema delle micotossine e ad eliminare l’utilizzo di prodotti di sintesi dalle coltivazioni. Il consumo consapevole nasce dalla comprensione della profonda relazione che intercorre tra il territorio ed il sistema produttivo ad esso correlato”.