Palestre e immobili sfitti per accogliere i profughi ucraini: già in moto la macchina della solidarietà in Fvg

E' stato necessario solo il tempo di organizzare spazi e beni di prima necessità per dare il via alla catena di solidarietà in tutta la nostra regione nell'accoglienza dei profughi ucraini.

Ai sindaci dell'accoglienza è stato chiesto di reperire tutti gli immobili sfitti e adibirli a centro di accoglienza proprio per fornire aiuto a tutti coloro che stanno fuggendo dalla guerra. E la macchina della solidarietà è gia partita: 80 posti letto sono stati messi a disposizione dalla Caritas, in diversi comuni sono stati allestiti dei veri e propri punti di triage sanitario e gli immobili una volta ad utilizzo di associazioni sono stati messi a disposizione per l'emergenza.

I primi arrivi si sono già verificati negli scorsi giorni, ma se ne attendono altri, anche in numeri importanti nell'arco della prossima settimana. L'afflusso attuale è di circa 1000 persone al giorno dirette da parenti ed amici.

Beni di prima necessità, posti letto, alloggi di qualsiasi tipo: tutti i Comuni si stanno muovendo e coordinando per reperire le risorse necessarie nel minor tempo possibile e fornire tutto il supporto necessario.

Intanto sono moltissime le associazioni che si stanno occupando in queste ore di raccogliere qualsiasi genere di bene possa essere utile.