Trieste "copia" Capodistria, il progetto per il terrapieno di Barcola va avanti

“Non sport per tutti, ma sport per ognuno”. Un concetto che vuole esprimere la possibilità per ogni persona di avere a disposizione spazi ed attrezzature per praticare una attività motoria e sportiva secondo le proprie attitudini. Si sviluppa e realizza su questa linea anche il piano del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che venerdì ha incontrato nel salotto azzurro del municipio l’amico e già sindaco di Capodistria Boris Popovic, che gli ha presentato gli architetti che hanno realizzato l’area ludico sportiva a Capodistria. Presenti all’incontro anche il consigliere comunale e vicepresidente d’Ente di promozione sportiva del Coni MSP Italia Lorenzo Giorgi e tecnici degli uffici.

“La volontà, in forza del progetto del Comune di Trieste finanziato dal PNRR per gli impianti sportivi con 4 milioni e 700 mila euro più i 5 milioni messi già disposizione del Comune per la parte ambientale - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza - è quella di creare nel terrapieno di Barcola una realtà analoga a quanto è stato fatto a Capodistria”. Come noto, si tratta di uno spazio molto grande, ora incolto, vicino alle società nautiche che, in base ai piani attuativi che abbiamo realizzato per il Porto Vecchio, è proprio destinato ad attività ludico sportive.

“In questo spazio -ha ribadito il sindaco Dipiazza - potranno trovare collocazione ambienti, attrezzature sportive, campi di beach volley e molto altro, il tutto immerso nel verde e a disposizione gratuita dei cittadini. Saranno nuovi beni comuni a disposizione di tutti e che dovranno essere rispettati da tutti. Ora i professionisti si metteranno al lavoro per presentarci una proposta progettuale”.