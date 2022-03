Il Fvg in prima linea per l'Ucraina, partita la missione della Protezione Civile

Partita alle sei di questa mattina la squadra di volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile regionale. Dalla sede di Palmanova, la carovana di mezzi si dirigerà a Obl'a nella regione di Presov proprio sul confine con l'Ucraina. La missione ha come obiettivo l'allestimento di una tendopoli capace di ospitare 250 persone dotata di tutte le attrezzature e servizi necessari: dai posti letto alle coperte, dalle docce agli impianti per luce ed acqua. Il vicegovernatore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha commentato così la decisione: "Un'altra pagina importante che il sistema della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia offre a chi ha bisogno di aiuto. Questa terra, ancora una volta, non dimentica chi soffre e restituisce, in ogni occasione, quella solidarietà che a noi è arrivata da tutto il mondo nel 1976". E ha aggiunto che l'operazione rappresenta "una prova di coraggio perché è vero che non andiamo in zona di guerra ma l'area del conflitto non è comunque lontana. Per questo ringrazio di cuore tutti i volontari. È una missione importante, se non la più importante che affrontiamo: il nostro lavoro sarà fatto in sicurezza, come sempre, anche per quel che attiene la pandemia, non ancora finita".

Nel dettaglio

Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione d'Italia a partire, dopo le interlocuzioni col Dipartimento nazionale di Protezione civile e il partner slovacco, attraverso la mediazione del Coordinamento europeo. Per questa emergenza, il Friuli Venezia Giulia ha messo in campo l'impegno più gravoso: oltre alle attività di supporto sul territorio, infatti, ci sono anche gli hub di confine a Tarvisio e a Fernetti. La colonna mobile è poderosa: si compone di 20 mezzi (tra cui 7 camper, un autoarticolato e un furgone officina), 26 volontari, 5 funzionari del Friuli Venezia Giulia e 2 funzionari del Dipartimento nazionale.

Il campo profughi

La missione è appunto il montaggio di un campo da donare alla Repubblica di Slovacchia, con 250 posti letto, per l'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina; il primo arrivo nel paese di Michalovce è previsto domani sera e il montaggio del campo entro metà della prossima settimana. Saranno allestite 30 tende complete di illuminazione, riscaldamento e letti, con cucina da campo, blocchi docce e servizi. Il campo sorgerà negli spazi del cortile e del campo di atletica della scuola secondaria Gymnázium L. Štúra. La scelta dei volontari è stata fatta sulla base di parametri che riguardano la competenza, la conoscenza della lingua, l'esperienza e l'età, per creare un gruppo coeso, affiatato, competente ed efficiente; il volontario più giovane ha 18 anni e si affianca, in questa missione, ad altri ragazzi entrati nelle fila della Protezione civile durante il periodo della pandemia.