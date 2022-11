Qualità della vita: Trieste nella top ten

C'è anche Trieste tra le top 10 provincie italiane dove si vive meglio. Il capoluogo giuliano si è infatti aggiudicato il nono posto (due in meno rispetto al 2021). A certificarlo è il ventiquattresimo Rapporto sulla qualità della vita in Italia realizzato da ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con Cattolica assicurazioni.

Al primo posto in Italia si conferma la provincia di Trento, dove pare la vita sia “essere sempre più bella”, per usare il titolo di ItaliOggi che, all'ultimo posto, invece, individua Crotone. Gli indicatori di benessere su cui si basa la ricerca sono nove: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e tempo libero.

I dati in Fvg

Tra le quattro ex provincie del Friuli Venezia Giulia a vincere nella classifica è Pordenone, che sale addirittura di un posto piazzandosi all'ottava posizione, incalzata da Trieste (nono posto). Udine guadagna ben 20 posizioni ma si ferma al 26esimo posto. Fanalino di coda Gorizia al 39° posto con avanzamento di tre posizioni rispetto al 42° del 2021.