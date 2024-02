Restauro della libreria Saba, lanciata una raccolta fondi

Lanciata sulla piattaforma BuonaCausa.org una raccolta fondi per contribuire al restauro della Libreria Saba. L'autrice del lancio è Laura Vattovaz, art curator triestina residente in provincia di Firenze, e l'obiettivo è quello di progettare un restauro che tenga conto delle criticità della struttura.

Il progetto di restauro

"Questa raccolta fondi - così è descritto nella pagina della piattaforma dedicata - si pone l'obiettivo di raggiungere la quota necessaria a realizzare un restauro conservativo della libreria. Il progetto prevede di eliminare le superfetazioni e le modifiche additive dopo la morte del poeta che hanno modificato l’effetto dell’”antro”, di rifunzionalizzare gli impianti termico ed elettrico (mantenendo l’”oscuro” studio d’artista), il restauro dell’arredo presente e della carta da parati, la ricostruzione della pavimentazione in legno (parzialmente perduta) e la ricostruzione dello studio d’artista in base alle foto reperite ed al coinvolgimento di Mario Cerne, proprietario della libreria. Si prevede di fissare al muro le librerie così come sono ora in modo da sgracare il pavimento che sarà ricomposto e restaurato. Le assi di legno, infatti, ricoprono il pavimento della bottega dal 1906". L'obiettivo della Vattovaz è quello di raccogliere 5 mila euro.