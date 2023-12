Ramin Karimloo insegna il musical a Trieste: "Questa città ha conquistato i nostri cuori"

TRIESTE - "Dobbiamo creare una strada per il musical qui a Trieste, che non ha solo conquistato il nostro cuore, ma il musical a Trieste ha conquistato il cuore di tutti". Lo ha dichiarato Ramin Karimloo, interprete del Fantasma dell'Opera a Trieste e artista del musical di fama mondiale a margine di una conferenza stampa nel COmune di Trieste. Karimloo ed Earl Carpenter, due giganto del musical a livello globale, hanno tenuto lo scorso weekend una masterclass al teatro Rossetti con 25 allievi, molti dei quali triestini e altri da tutta Italia, in collaborazione con le più prestigiose scuole di musical da tutto il paese. Un evento a titolo gratuito per cui i due grandi interpreti si sono messi a disposizione donando alla città, dopo le importanti ricadute economiche e di pubblico dei loro spettacoli a Trieste, anche una ricaduta formativa. Dopo il "Phantom", Karimloo e Carpenter, si sono esibiti lo scorso ottobre nel concerto "From the rehersal room", a dimostrazione della stretta collaborazione in essere con il Teatro Stabile del Fvg. I due artisti sono stati infatti accolti nella giornata di oggi nel Salotto Azzurro del Municipio alla presenza del vicesindaco e assessore alle attività produttive Serena Tonel, del presidente del teatro Rossetti Francesco Granbassi e il direttore organizzativo Stefano Curti.

Karimloo ha ringraziato il Rossetti, il Comune, il regista del "Phantom" Federico Bellone e Broadway Italia per il crescente ruolo di Trieste nel panorama del musical in Italia, specificando che "è così che si rende possibile qualcosa, perchè a Trieste ci sono persone che vogliono dare un futuro alle nuove generazioni, e anche persone che amano l’arte del musical, perchè qua c’è anche l’opera, il che è fantastico, ci sono grandi orchestre, ci sono le infrastrutture e dei teatri bellissimi, e sappiamo tutti quanto importante sia l’arte in generale, e quindi perchè non portare qui dei musical se c’è un talento come quello che c’è qui a Trieste? Penso sia qualcosa di positivo per la città, per l’economia, abbiamo visto cos’è accaduto con il Phantom, è stata la prima volta credo che la città ha sperimentato i benefici economici del musical, sembra proprio che ci siano molti vantaggi per la città".

In merito alla sua esperienza con la masterclass e gli studenti, Karimloo ha spiegato che "molte persone pensano che a New York sia meglio, ma non è vero, il talento è esattamente uguale anche qui, solo che a New York c'è un maggiore accesso, tutto è collaudato da più tempo, quindi iniziamo a farlo anche a Trieste. Avete già storia, arte e cultura dentro di voi, potete insegnarla, e quindi facciamo tutto questo anche per il musical, perchè il talento qui semplicemente non è stato esercitato, allenato, e quindi diamo accesso agli artisti, facciamoli giocare, facciamo in modo che imparino, sbaglino e crescano, perchè quello che avete nel sangue potete insegnarlo, e una volta che le persone impareranno come applicarlo a questa forma d’arte, Trieste prenderà il comando".