Nina Cittar e Tommaso Salvi sono i migliori giovani skipper della regata de Banfield

La manifestazione "RdB 100", evento dedicato al Centenario di Raffaello de Banfield, si è conclusa domenica 19 giugno, con la premiazione della migliore e del miglior skipper alla Regata G. de Banfield Junior che si è tenuta allo Yacht Club Adriaco.

Nell'occasione del centenario della nascita di Raffaello de Banfield sono stati inseriti infatti due nuovi premi intitolati a Pinki Mosters de Banfield e a Raffaello de Banfield, destinati rispettivamente alla migliore e al miglior skipper alla Regata G. de Banfield Junior "Trofeo Baron Banfield under 16". Ad aggiudicarsi il premio intitolato a Pinki Mosters de Banfield è stata Nina Cittar (Società Triestina della Vela), mentre il premio Falello dedicato a Raffaello de Banfield è andato invece a Tommaso Salvi (Società Velica Barcola Grignano).

Il Trofeo under 16

Il “Trofeo Baron Banfield under 16” è la regata per Optimist che si abbina allo storico “Trofeo Baron Banfield over 60”, per sensibilizzare i giovani velisti sui problemi degli anziani non autosufficienti. Con la regata dei ragazzi in giugno e quella dei meno giovani in settembre si è voluto collegare, assieme all’Associazione “Goffredo de Banfield”, la primavera e l’autunno della vita ricordando, a chi inizia a regatare, che lo sport della vela si può continuare a praticare con entusiasmo e spirito agonistico, magari in forme diverse, anche in età più matura.

Il Trofeo Baron Banfield Under 16, costituito da una coppa d’argento, viene assegnato alla squadra con il miglior punteggio come definito nel bando di regata.

Al miglior atleta dello Yacht Club Adriaco della classifica Cadetti, è stata assegnata la Coppa Challange Perpetua Juana Matilda.