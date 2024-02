Niente sala "Tessitori" per convegno su rischio riabilitazione fascismo

Dalla sala Tessitori della Regione a quella di un hotel nel centro di Trieste. Il convegno "Il rischio di riabilitazione del fascismo e il caso Grilz", organizzato dalla sezione Cgil dell'Anpi di Trieste e dalla rivista La Nuova Alabarda, in collaborazione con Open Fvg, che si sarebbe dovuto tenere presso la sala multimediale della Regione sita in piazza Oberdan, è stato spostato a 24 ore dall'inizio previsto oggi alle 17.30. Lo ha segnalato il Consigliere regionale di Open Fvg, Furio Honsell: "ho ricevuto un messaggio dagli uffici regionali con il quale mi veniva riferito che per come era stato presentato e pubblicizzato, l'evento non rientrava tra le iniziative che possono essere realizzate in sala Tessitori e pertanto l’autorizzazione all’utilizzo della stessa è stata revocata".