La rivolta, i malori e il morto: il luglio rovente del Coroneo

TRIESTE - La rivolta al Coroneo dell'altro ieri ha portato prepotentemente a galla le mancanze di un sistema al collasso e ha evidenziato un problema che covava da tempo: quello del sovraffollamento, a cui si è aggiunto quello del caldo da bollino rosso che ha investito la città negli ultimi giorni. Delle condizioni di invivibilità all'interno del carcere triestino se ne è parlato diffusamente anche nei mesi scorsi: ad aprile, proprio davanti al penitenziario triestino, si era tenuto un flash mob per protestare contro le condizioni di estremo sovraffollamento in quanto alla casa circondariale Ernesto Mari si supera il 160 per cento della capienza. A maggio scorso il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, attraverso il segretario regionale Giovanni Altomare, aveva evidenziato come “i posti letto regolamentari sono 150 ed i detenuti presenti sono invece 250. Abbiamo detenuti che hanno dormito nei corridoi, su un materasso, altri ristretti in due in celle singole, in cui il bagno è 'a vista', senza alcuna privacy. Tutto questo a discapito di quanto prevede la stessa Costituzione, ossia che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta di un problema nazionale: alcuni giorni fa, dopo una protesta nel carcere di Sollicciano a Firenze per la morte di un giovane detenuto, impiccatosi in cella a soli 20 anni, con sezioni allagate e materassi e arredi in fiamme, pare che una sessantina di detenuti sarebbero destinati ad altri penitenziari. E anche nel resto del Fvg la situazione non è delle migliori: nei carceri di Gorizia e Pordenone il sovraffollamento è del 130 per cento, mentre a Udine si arriva al 180, peggio che a Trieste. La rivolta triestina, a cui hanno partecipato oltre cento detenuti dei 260 che sono rinchiusi nel carcere, ha portato alla necessità di soccorrere almeno sette persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. E' stata anche assaltata l'infermeria, con i detenuti che hanno fatto man bassa dei farmaci. Il rischio è che ora questi possano nuocere a chi li ha razziati: ieri pomeriggio è stato trovato morto in cella un detenuto del 1976 e di nazionalità slovena e nella serata di ieri sono intervenuti i sanitari del 118 per un'intossicazione da metadone. In totale, nella giornata del 12 luglio, si sono avuti un decesso e tre malori. L'altro ieri, dal punto di vista prettamente sanitario, per gestire in loco l'emergenza sono state messe in campo 10 ambulanze, di cui 4 di Asugi, 2 della croce rossa italiana, 2 della croce verde di Gorizia, 2 della croce di San Giovanni, e 2 auto mediche, una di Asugi e l'altra di Sores. Al di là delle maxi emergenza, rimane il fatto che la situazione continua a essere insostenibile e i rischi di una riesplosione tangibili. Anche perché, secondo quanto si apprende, i detenuti sarebbero entrati in possesso di molti farmaci trafugati dall'infermeria. La polizia penitenziaria avrebbe sequestrato almeno una borsa di plastica intera: al suo interno c'era un po' di tutto.