C'era un cuore grande, con la scritta "Roby" al centro: storia di una vittoria speciale

TRIESTE - Anche se nello sport vincere è l'unica cosa che conta, qualche volta capita che il cuore prenda il sopravvento sull'agonismo per regalare un sorriso a chi è in difficoltà. E' quello che hanno pensato Kicca Tuniz e Roberto Sponza nel prendere parte all'ultima edizione della Barcolana in onore di un amico "altrettanto speciale", vale a dire Roberto Vencato. Il celebre velista, olimpionico a Montreal 1976 in coppia proprio con Sponza, da tempo sta affrontando "la regata più difficile della sua vita". Per restiturigli un po' di affetto, Tuniz e Sponza hanno quindi pensato di iscriversi alla Barcolana con l'Ufo 28 Bandito. Alla fine, come un cortocircuito del destino, la vela con un grande cuore e il nome "Roby" al centro ha vinto il titolo nella sua categoria.

Un messaggio speciale con l'obiettivo di consegnare a Roberto le fotografie di Bandito "per fargli una bella sorpresa". Durante la regata sono state raccolte anche le testimonianze degli altri amici velisti. Un gesto affettuoso, nei confronti di una delle anime della vela italiana e non. Dopo le olimpiadi canadesi Vencato ha allenato la squadra nazionale e olimpica per quattro campagne olimpiche, ottenendo con i suoi atleti ben 12 titoli mondiali, cinque europei e tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Con la sua veleria ha creato molti progetti vincenti, tra cui proprio le vele per l’Ufo 28 Bandito.

Una storia che testimonia come lo sport sia ancora un grande veicolo di valori positivi. Bandito è riuscita a strappare un sorriso a Roberto. Merito di un equipaggio d'eccezione composto dal pluricampione Gianfranco Noè al timone, Kicca Tuniz, Roberto Sponza, Marco Rosman, Marco Meloni, Alberto Ghè e Yeye Noè. Merito soprattutto di una grande amicizia, capace di regalare, ancora una volta, una gioia a chi sta lottando.