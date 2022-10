Ryanair assume personale di volo, a Trieste la due giorni di selezioni

TRIESTE - Riprende il programma di reclutamento invernale di Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair, che il 17 e 18 ottobre ha programmato a Trieste due giornate di recruiting per nuovi assistenti di volo. Le due sessioni di selezioni si terranno presso l’Hotel NH Trieste, dalle 10 e alle 15, di lunedì 17 ottobre, e alle 10 di martedì 18 ottobre; in corso Camillo Benso Conte di Cavour, 7. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno poi spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa. Ad accogliere i candidati sarà presente l’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.