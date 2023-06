Il restauro

/ Via Armando Diaz, 27

La sala gialla del museo Revoltella si prepara alla riapertura: al via i lavori

Saranno realizzati con fondi comunali per 250mila euro. Gli interventi conservativi riguarderanno gli stucchi e il pavimento ed è partito in questi giorni dopo il beneplacito della soprintendenza. Il termine previsto per i lavori è di quattro mesi, entro il prossimo 5 ottobre.