Inarrestabile Laura Samani: la regista triestina è rivelazione europea agli Efa

Dopo il David di Donatello come opera prima, la regista cineasta triestina Laura Samani vince il premio come miglior rivelazione europea (European Discovery) agli Efa – European Film Awards, per il suo film "Piccolo corpo". La vittoria agli Efa è andata a “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, già Palma d'oro a Cannes.

Girato in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, "Piccolo corpo" prende spunto dal santuario della Madonna di Trava, piccola frazione di Lauco in Carnia, dove sorge un piccolo e poco noto santuario con una storia unica. Proprio quella storia che Samani ha deciso di raccontare con le sue immagini: la chiesa è stata, per molti secoli, frequentatissima perché la gente del posto riteneva che la Madonna del Santuario concedesse un brevissimo istante di vita ai bambini nati morti, in modo che potessero essere battezzati.