L'Associazione Polizia di Stato "scorta" San Nicolò nelle scuole, portati i doni per i più piccoli

Grazie al consigliere della circoscrizione San Giacomo - Barriera Vecchia, Ahmed Faghi Elmi, nella mattinata di oggi 6 dicembre con l'aiuto di alcuni soci della sezione locale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, San Nicolò ha portato i doni ai bimbi delle scuole materne di largo Niccolini, di via Foscolo, di via Manzoni e nel rione di Ponziana. Entusiasmo alle stelle e tanta emozione nel trovarsi al cospetto di San Nicolò. "Grazie anche ai fratelli Zampa per averci concesso gratuitamente il mezzo per trasportare San Nicolò" così l'Anps.