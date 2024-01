Asili nido, la segnalazione: "130 posti annunciati non ancora disponibili"

TRIESTE - I 130 nuovi posti negli asili nido annunciati dall’assessore comunale all’educazione Maurizio De Blasio non sono attualmente disponibili nelle iscrizioni online, che si chiuderanno il 5 febbraio prossimo. Lo segnala una lettrice, che scrive alla nostra redazione: “In un articolo di qualche settimana fa veniva riportato che l'assessore all'educazione De Blasio, all'indomani dell'approvazione del bilancio comunale, aveva dichiarato la creazione di 130 nuovi posti negli asili comunali per il 2024 grazie ai due nuovi nidi di Roiano e S.Giovanni. Tuttavia segnalo che oggi, giorno di apertura delle iscrizioni on line per i nidi comunali, tali due nuove strutture non sono affatto tra quelle opzionabili e d'altra parte l'ufficio per i servizi scolastici del Comune di Trieste dichiara che al momento non hanno notizie dell' apertura di tali asili per settembre 2024”.

Di seguito la precisazione dell’assessore De Blasio che, contattato al telefono, parla di possibili aperture delle iscrizioni nel corso dell'anno scolastico 2024 - 2025: “Questi asili non sono stati inseriti al momento perché non li abbiamo a disposizione e non possiamo accettare iscrizioni dove la struttura non è ancora utilizzabile, noi contiamo di avere disponibile l’asilo di Roiano nel corso dell’anno scolastico 2024 - 2025 e a seguire quello di San Giovanni, i cui lavori sono nel piano ma richiedono i tempi necessari per collaudi e allestimento”. “Non avendo la data precisa di apertura non possiamo impegnarci adesso in un’iscrizione - continua l'assessore -, che sarà possibile effettuare quando sarà aperto l’asilo. Nel momento della disponibilità sarà trovata la modalità per aprire l’iscrizione, la previsione è nel corso dell’anno 2024 - 2025” ma “probabilmente non a settembre, anche se lo auspichiamo”.