Servizio civile ambientale, Accri cerca due volontari

L'Accri di Trieste cerca due volontari. Hai tra i 18 e i 29 anni e vuoi vivere un’esperienza formativa e di crescita personale nel volontariato? Vuoi partecipare a un progetto di attivismo e contribuire al contrasto al cambiamento climatico? Per farlo, potresti diventare volontario nel progetto di Servizio Civile Universale a indirizzo Ambientale, presso l'ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale che ha sede a Trieste in via Rossetti 78. Hai tempo fino al 30 settembre per presentare la tua candidatura! Maggiori informazioni sul sito https://www.accri.it/volontariato-2/servizio-civile/ e su https://www.focsiv.it/come-candidarsi/