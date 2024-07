Settimana dei cattolici, stasera il concertone in piazza Unità

TRIESTE - Dopo l'inaugurazione di ieri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ruolo di guest star, oggi tocca ai concerti con alcuni tra i protagonisti della canzone italiana di diverse generazioni. Alle 21.15 parte uno dei momenti clou della cinque giorni triestina: il concerto in piazza dell'Unità con Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Tiromancino, Mister Rain, Maninni, Simone Cristicchi, Amara e la Fvg Orchestra, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. L'accesso è libero per il pubblico con prenotazione. A condurre ci sarà Lorena Bianchetti. Prima del concerto sono previsti diversi eventi legati al programma della settimana sociale dei cattolici italiani, giunta alla cinquantesima edizione: dalle 10 alle 17 si terranno i "Dialoghi delle Buone Pratiche". Questo il programma: presso la Casa della Musica di via dei Capitelli, dalle 10 alle 13 dialogo su "Agricoltura, impresa e sviluppo sostenibile"; presso il Museo Sartorio, dalle 11 alle 13 si discuterà delle "Azioni in rete per la custodia del creato"; sul tema della "Transizione Ecologica: reti e strategie per un futuro sostenibile" sarà l'appuntamento al Museo Revoltella, dalle 15 alle 17; il dialogo su "Pace e cooperazione internazionale", si terrà presso il Salone degli Incanti, dalle 15 alle 17; sempre presso la Casa della Musica dalle 15 alle 17 dialogo su "Mondo giovanile e progetto di vita"; spazio al tema "Famiglia e genitorialità: alleanze per un’Italia equa e aperta alla vita" al Museo Sartorio dalle 15 alle 17; infine nel teatro del santuario di Santa Maria Maggiore si terrà l'incontro "Energia: Le comunità energetiche rinnovabili e solidali. Esperienze a confronto". Alle 17.30 al via le "Piazze della democrazia" che si terranno in piazze situate in centro - e, una pecca per chi scrive, solo in centro senza coinvolgere le piazze e i luoghi di aggregazione della periferia - che tratteranno tematiche legate alla scuola, alla famiglia, alla salute, allo sport e alla conversione ecologica.