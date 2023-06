Stop alla cinquantennale gestione, ma Siora Rosa non chiude

Nell'intervista realizzata concessa dai titolari a TriestePrima viene spiegato che sono in corso delle trattative per far sì che il locale resti così com'è. Chieste anche le ricette. "I matrimoni si fanno in due - così i titolari - ma speriamo che si possa andare avanti"