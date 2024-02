Pd in presidio a San Giacomo contro chiusura centri servizio dei cittadini

TRIESTE - Sit-in questa mattina alle 10.30 in campo San Giacomo organizzato dal V circolo del PD Ondina Peteani: “violento attacco ai servizi sociali e sanitari a San Giacomo”. La manifestazione è stata indetta per tre temi importanti per il rione: lo smembramento dell’istituto comprensivo Bergamas, la chiusura del consultorio di via San Marco e la soppressione del servizio integrativo sperimentale di assistenza.

Carlo de Donato, segretario PD del V Circolo Ondina Peteani, ha così commentato: “questo quartiere ha bisogno di attenzione: c’è necessità di essere più presenti in uno dei quartieri più popolati della città. La chiusura del consultorio e lo smembramento della scuola Bergamas, privano i cittadini di un servizio sul territorio fondamentale. Noi ci aspetteremmo che ci fossero investimenti e invece vengono chiusi i servizi, senza un confronto con la popolazione. A Riccardi chiediamo che ci sia un dialogo con la cittadinanza, la questione dei consultori è molto grave“.