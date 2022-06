Comunicazione e città, il Comune di Trieste tra i più attivi sui social

Tra i grandi comuni attivi sui social c'è anche quello di Trieste. Il Comune è stato citato come esempio di città che utilizza i social network e le app di messaggistica istantanea nel proprio rapporto quotidiano con i cittadini, nel corso di City Vision Talk Smart PA, tenutosi a Ivrea il 9 giugno al Teatro Giacosa. Con ben 11 mila iscritti sul canale Telegram, il Comune di Trieste pubblica infatti aggiornamenti in tempo reale, in particolare sul traffico, agevolando così chi si sposta. Tra i comuni citati da city-vision.it, ci sono anche Genova e Palermo, che utilizzano la piattaforma Twitter per condividere eventi, appuntamenti o peculiarità e Bologna che, come Trieste, preferisce l'app Telegram per informare residenti e turisti sulla viabilità.