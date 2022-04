Al Pedocin arrivano gli steward: presentata la stagione estiva 2022

Quest'anno al Pedocin arrivano gli steward, il servizio di sorveglianza per aiutare il personale comunale nell'accoglienza e vigilare sui bagnanti. Lo ha dichiarato oggi, giovedì sette aprile, l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, nel presentare la stagione estiva dello stabilimento La Lanterna. Una vera "istituzione" per tutti i triestini, il Pedocin è aperto tutto l'anno, ora con ingresso gratuito e orario dalle 9 alle 17, tutti i giorni. Da Maggio scatterà l'ingresso col biglietto a un euro (invariato rispetto agli anni scorsi), con orario 8 - 18:30, ma il servizio di salvamento per la balneazione sarà attivo dal 15 di maggio. Dal primo giugno al 15 settembre l'orario sarà ampliato dalle 7:30 alle 19:30.

"Il Pedocin è un punto di riferimento importante per i nostri concittadini - ha dichiarato l'assessore con delega agli stabilimenti balneari -, ha un alto valore storico ed è unico nel suo genere, quindi deve essere valorizzato e manutenuto ogni anno. Ogni avvio di stagione estiva devono essere fatti interventi per rendere questo luogo migliore, più fruibile e accessibile dai portatori di disabilità. Quest'anno avvieremo un servizio di steward, accoglienza, portierato e gestione dell'afflusso. Uno sarà impiegato all’ingresso e nei momenti maggior affluenza si aggiungerà un altro addetto all’interno, in affiancamento al nostro personale. Non essendo ancora pervenute linee guida governative, il contingentamento per il numero di presenze sarà lo stesso dell'anno scorso". Si parla quindi di 375 posti lato donne e 175 lato uomini. Il bando per i bagnini e gli steward partirà a giorni e i servizi saranno appaltati a ditte esterne.

Sono in corso lavori di manutenzione e acquisti, che saranno completati entro il 30 aprile: tra questi l'installazione di nuove porte per i bagni esterni per circa ottomila euro, la lavorazione delle parti esterne ammalorate, demolizioni delle parti instabili, sistemazione del nuovo intonaco e ritinteggiature, verifiche alla funzionalità degli impianti come rubinetti, docce e ringhiere, livellamento e pulizia della spiaggia. Saranno inoltre installate tre strutture con tende parasole destinate ai disabili. I lavori saranno ultimati il 30 aprile ad eccezione dell'installazione di barriere marine anti inquinamento, che richiedono tempi più lunghi per problemi con l'approvvigionamento dei materiali. Saranno anche acquistati due pattini di salvamento, uno per la lanterna e uno per i topolini, per una cifra di circa 5mila euro.