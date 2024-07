Stamattina a Muggia i funerali di Michele Tarlao

Si terranno questa mattina presso il Duomo di Muggia le esequie di Michele Tarlao, ex poliziotto, andato in pensione lo scorso anno, per anni segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. Aveva prestato servizio anche in Israele, più precisamente a Ramallah, in Cisgiordania. Entrato nelle file del Partito democratico, Tarlao era responsabile del Forum sicurezza. Da molti anni era impegnato anche nel volontariato, con una associazione che dava sostegno ai bambini in Kenya. "Era un grande uomo al servizio di tutti, contro tutte le ingiustizie, sempre e comunque. Per il sociale non si è mai risparmiato un attimo" lo ha ricordato così la moglie Michela Panzeri.