Ucraina: 141 studenti iscritti nelle scuole di Trieste, 790 in Fvg

Sono 790 gli studenti ucraini fuggiti dalla guerra che a oggi stanno regolarmente frequentando le lezioni in una scuola del Friuli Venezia Giulia. Altri 60 stanno invece terminando l'iter di iscrizione. Nella sola Trieste gli studenti sono 141. Questi i dati dell'Ufficio scolastico del Fvg sull'accoglienza, esposti in un'audizione davanti alla VI Commissione del Consiglio regionale. 727 di questi frequentano una scuola statale, 63 una paritaria. Nel territorio di Gorizia sono 102 gli studenti già inseriti (compreso chi deve terminare l'iscrizione); a Pordenone 178, a Trieste 141 e Udine 429.

In Fvg e in Italia, è stato ricordato, questi profughi hanno trovato accoglienza soprattutto in famiglie, più che in strutture pubbliche. Infatti, dei circa 5mila ucraini che attualmente si trovano in Fvg, circa 4mila sono ospitati in famiglia e 1000 in strutture. Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto per gli studenti profughi in tutta Italia 1 milione di euro, circa 200 euro ad alunno (in Fvg 48.600 euro, cifra che potrà essere integrata che all'occorrenza, secondo quanto garantito dall'Usr. Le risorse potranno essere utilizzate per il supporto alla mediazione linguistica e culturale, l'alfabetizzazione linguistica, l'acquisto dei materiali didattici - anche digitali - bilingue o in lingua madre e ulteriori progetti di inclusione scolastica. Inoltre, è stato sottolineato, la Regione Fvg concede annualmente alle scuole contributi economici su richiesta per corsi di lingua italiana.