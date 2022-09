Arriva a Trieste Rick Stanton: il 'subacqueo eroe' che ha salvato 12 vite in Thailandia

Ha salvato 13 vite nell’operazione di salvataggio in grotta più difficile di tutti i tempi e oggi è a Trieste per ricevere un importante riconoscimento. Si tratta di Rick Stanton, speleosub britannico che, insieme ad altri tre professionisti, nel 2018 ha tratto in salvo una squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta in Thailandia. 12 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni più il loro allenatore. All’eroica impresa è stato dedicato il film “13 vite” di Ron Howard, e il suo ruolo è stato interpretato da Viggo Mortensen.

Stanton ha ricevuto oggi nel palazzo della Regione il Tridente d’oro, una delle massime onorificenze italiane destinate ai subacquei, il tutto nella cornice del festival Mare Nordest. A consegnare il premio è stato Paolo Ferraro, direttore dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee. Rick Stanton è nato nel 1961 nell’Essex, è stato insignito della medaglia all’ordine dell’Impero britannico e da circa 25 anni esplora grotte sommerse e compie imprese di salvataggio.

"Sono molto onorato - ha dichiarato Rick Stanton - di ricevere questo premio da un’organizzazione di subacquei che considero miei pari. Mi è sembrato di riceverlo in rappresentanza dei subacquei di tutto il mondo. Sono felice, perché con questo salvataggio sento di non aver deluso l’Accademia, che ha invece riconosciuto ciò che abbiamo fatto. Tutto questo mi fa bene al cuore”.

Dopo l’eroico episodio nel 2018, Stanton ha spiegato che “sono molto soddisfatto non solo per la sopravvivenza dei ragazzi, ma anche per il ruolo che ho avuto nella cooperazione tra le oltre mille persone coinvolte nel salvataggio. Il modo in cui abbiamo lavorato insieme è stato un successo di per sé”. Le prossime avventure di Stanton coinvolgono l’Italia, in particolare le spettacolari grotte sottomarine della Sardegna.