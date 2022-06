"Questa volta metti in scena Summer": appuntamenti con l'arte a Monrupino

Una giornata fantastica di sole e quel giusto vento per rendere spettacolare la regata velica “Summer”, uno dei primi eventi in calendario della rassegna “Questa volta metti in scena…” promossa dall’Associazione culturale Opera Viva, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie alla Società Triestina della Vela, a tutti gli istruttori, agli atleti dal più piccolo al più grande, al gruppo di lavoro di Opera Viva e al magico "robot volante" di Max Morelli, la regata di derive sarà anche il soggetto di riprese video in mare per la realizzazione di un cortometraggio, che diverrà parte integrante di uno spettacolo teatrale.

Prossimo appuntamento della rassegna giovedì 23 giugno, alle ore 19.30, al Museo Etnografico della Casa Carsica di Monrupino con l'inaugurazione della mostra “Con i tuoi occhi”, con l’esposizione delle opere pittoriche e fotografiche selezionate dell’ex-tempore e nomina dei vincitori. Alle 20.30 va in scena lo spettacolo “Lunghezza d’onda” con l’attrice Nikla Petruška Panizon e i flautisti Ettore Michelazzi e Baya Rinchinova: musica e lettura scenica sul tema della percezione dell'ambiente e della natura, fusi nella quotidianità. La drammaturgia è tratta dalle testimonianze dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

I due spettacoli nel dettaglio

Gli spettacoli del progetto “Questa Volta metti in scena... Summer” sono ideati e diretti da Lorena Matic e proseguiranno fino alla metà di luglio.

Giovedì, grazie al partenariato del Comune di Monrupino e alla preziosa collaborazione della Cooperativa Carso Nostro, è previsto un doppio evento. Alle ore 19.30 l'inaugurazione della mostra con opere pittoriche, disegni e fotografie, selezionate all'Ex Tempore “Con i tuoi occhi”, la manifestazione all'aperto dedicata al paesaggio, che ha avuto luogo a maggio.

Il punto di osservazione dei tanti artisti, con le diverse tecniche pittoriche e del disegno, si è diramato dal Molo Audace nelle vie della città, espandendosi fino al Carso, mettendo così in relazione due tipicità paesaggiste dei nostri territori e includendo nell’adesione anche giovani artisti provenienti da oltre confine.

La sezione fotografica del concorso ha visto la partecipazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la collaborazione dell'Associazione Obbiettivo Immagine di Gradisca d'Isonzo: in esposizione anche 50 fotografie selezionate, che narrano il paesaggio vissuto, percepito o sognato. Dopo la proclamazione dei vincitori, che ha impegnato la giuria formata da Jasna Merkù, Piccolo Sillani, Antonio Sofianopulo, Cristina Bembo e la stessa Matic, è prevista la consegna dei premi.

A seguire alle ore 20.30 lo spettacolo “Lunghezze d’onda” con Nikla Petruška Panizon e i flautisti Ettore Michelazzi e Bayarma Rinchinova. Una drammaturgia che si fonda su racconti e testimonianze vissute in prima persona, raccolte all'Unione Italia Ciechi e Ipovedenti. Confessioni e segreti intervallate anche dalla viva voce dei cinque protagonisti in un video, che mostrano una quotidianità diversa, fatta di ostacoli e di vittorie, in una società piena di contraddizioni in cui le piccole cose fanno grandi le persone.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. L'intera rassegna prodotta dall'Associazione culturale Opera Viva si realizza grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la partnership dei Comune di Trieste, Monrupino e Monfalcone, del WWF Italia Area Marina Protetta, STV Triestina della Vela, UICI FVG, Parrocchia di S.ta Maria Assunta, Trieste Flute Association, Cinquantacinque Coop. Sociale, Liceo artistico Nordio, MDB srl e Bonawentura.