La dea bendata bacia Trieste, centrato un cinque da 133 mila euro

TRIESTE - Un cinque che vale più di 130 mila euro. E' quanto lo sconosciuto giocatore ha vinto al Superenalotto, compilando nei giorni scorsi una schedina al bar AM delle Torri d'Europa (in foto il titolare dell'esercizio commerciale). Questa vincita si somma ad un altro cinque, realizzato a Scafati (in provincia di Salerno). Il sei nel frattempo continua a sfuggire. Al momento il jackpot vola a poco meno di 280 milioni di euro.